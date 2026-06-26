Ídolo do Lyon diz que Endrick é xodó da torcida mas ainda está em fase de aprendizado

Francês Malouda concedeu entrevista exclusiva e também falou sobre Neymar
Um dos jogadores mais pedidos na Copa do Mundo 2026 pelos torcedores brasileiros é Endrick, que pertence ao Real Madrid mas jogou a última temporada no Lyon-FRA. Ídolo do clube francês, Florent Malouda, que conquistou quatro campeonatos nacionais pela equipe, concedeu entrevista exclusiva à Boyle Sports e opinou sobre o brasileiro. De acordo com ele, o atacante ainda rende melhor como fator surpresa, saindo do banco de reservas.
``O que eu diria é que os torcedores precisam confiar no trabalho de Carlo Ancelotti. Quando olhamos para a temporada dele, vemos que Endrick conseguiu manter uma regularidade. Sabemos que ele tem capacidade para decidir partidas, mas é preciso prepará-lo para os momentos em que realmente poderá fazer a diferença. Até agora, quando começa jogando, ele ainda não conseguiu causar esse impacto´´, analisa.
Malouda, que também teve passagem marcante pelo Chelsea, acredita que Endrick ainda está em fase de desenvolvimento.
``Ele ainda é muito jovem e está em fase de aprendizado. Essa é a sua primeira Copa do Mundo. Colocar sobre os ombros dele toda a expectativa de um país como o Brasil é cedo demais. Ele não é o Pelé. Pode até se tornar um jogador de nível compatível no futuro, mas, neste momento, acredito que rende mais entrando no decorrer das partidas, como um ‘super reserva’. E acho que esse é justamente o plano´´, pontua.
Sobre a participação de Neymar na Copa, o meia-atacante vice-campeão do mundo com a França em 2006 acredita que o camisa 10 pode ser utilizado em fases decisivas e ressalta o cuidado do técnico Carlo Ancelotti com o jogador.
``Antes de tudo, acho que Carlo Ancelotti foi muito cuidadoso ao incluir Neymar no grupo, porque nunca é fácil levar um jogador lesionado para uma competição tão importante. Não há garantia de quando, ou mesmo se, ele estará apto para jogar. Por isso, acredito que a ideia seja prepará-lo para as fases decisivas, quando ele poderá exercer esse papel de liderança. Mas, para isso, o Brasil precisa primeiro chegar até lá. Desde os tempos de PSG, Neymar vem sofrendo bastante com uma sequência de lesões. Quando observamos a intensidade dos jogos atualmente, fica a dúvida: mesmo estando recuperado, será que ele terá ritmo suficiente para disputar as partidas do mata-mata? Só o tempo dirá´´, finaliza.
O Brasil enfrenta o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no estádio NRG Stadium em Houston, Texas, nos Estados Unidos, pela fase de dezesseis avos de final da Copa do Mundo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário