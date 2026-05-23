Com Al-Nassr, o brasileiro Ângelo celebra título do Campeonato Saudita ao lado de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

Em uma boa temporada, brasileiro é um dos destaques do grupo
Sob o comando de Jorge Jesus, o Al-Nassr sagrou-se campeão do Campeonato Saudita. O título veio na última rodada diante do Dhamk, com vitória por 4 a 1, com gols de Sadio Mané, Coman e Cristiano Ronaldo (duas vezes).
O brasileiro Ângelo, que teve uma temporada de destaque na equipe, vibrou com a conquista.
``Esse é um dos momentos mais especiais na minha vida. O grupo todo está de parabéns pela entrega em todas as partidas. É um sonho realizado ser campeão aqui. Sempre que entro procuro fazer o meu melhor´´, vibra Ângelo, de 21 anos.
``Quero agradecer à minha família pelo apoio, à comissão técnica e ao treinador que também acreditou em mim, na minha evolução e no meu trabalho. Foi uma mudança que ele enxergou necessária no meu estilo e sou grato a isso. Hoje, sou um novo jogador´´, finaliza Ângelo.
Na temporada 2025/2026, ele atuou em 40 partidas, com oito gols e 12 assistências, sendo alguns dos gols fundamentes para as vitórias, assim como as assistências.
O Al-Nassr encerrou a competição na primeira colocação, com 86 pontos somados, com 28 vitórias, dois empates e quatro derrotas.
Fonte e foto: Tuddo
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