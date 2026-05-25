Museu do Futebol lança livro gratuito com vencedores do Concurso de Crônicas e Contos 2025

O lançamento acontece no dia 31 de maio, às 15h, dentro do Museu do Futebol. A edição bilíngue (português e espanhol) apresenta 20 textos inspirados no tema futebol sul-americano
Com os 20 textos vencedores de seu Concurso de Crônicas e Contos de 2025, o Museu do Futebol lança no dia 31 de maio (domingo), o livro ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, que sai em edição bilíngue (português e espanhol), com distribuição gratuita. O lançamento acontece a partir das 15h na sala Jogo de Corpo, dentro do Museu, com acesso também gratuito para quem for ao evento.
Além do livro físico, editado pela Patuá, haverá também o lançamento do audiobook e do ebook, estes produzidos em parceria com o aplicativo Skeelo, um dos maiores ecossistemas de leitura digital da América Latina. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
O título do livro faz referência à exposição temporária que inspirou o tema do concurso. Assim, os 20 textos selecionados traçam um panorama da paixão sul-americana pelo esporte. No encontro entre literatura, jornalismo e esporte, a região é retratada em suas festas, dramas, nuances e contradições. São histórias de viagem e de imigração, lembranças de torcedores, resistência feminina, memórias de guerras, traumas de ditadura e causos de rivalidade nas fronteiras. Há momentos de muito riso, de raiva e de tristeza profunda – como em qualquer boa partida de futebol.
O Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol teve sua primeira edição em 2022 e, desde então, recebeu mais de 2.200 inscrições de todos os estados brasileiros. Ele foi criado com o objetivo de estimular a produção de narrativas curtas sobre o futebol, gênero que imortalizou grandes escritores e grandes ídolos. O sucesso do concurso estimulou a equipe do Museu do Futebol a ampliar a iniciativa, o que culminou na ampliação do número de vencedores em 2024 – de três para vinte – e a publicação do primeiro livro Na ponta das canetas, com todos os ganhadores dos três primeiros anos de realização. Assim, o livro ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa é o segundo volume relacionado à iniciativa.
O livro apresenta os trabalhos de Anna Laura Chepp, Antonio Gomes de Jesus Neto, Bibiana Lucas, Cassio Giorgetti, David Ehrlich, Dudu Machado, Francesco Jordani Rodrigues, Gabriel Bortulini, Gabriel Mamani Magne, Leo Lepri, Leonardo Catto, Leticia Quadros, Maira Yesenia Trujillo Vanegas, Maria Elisa Savaget Carneiro, Maria Fernanda Moraes, Mateo Olivera Santivañez, Reginaldo Pereira, Roberto Vieira, Sidney Dupeyrat e Weslley da Silva. Eles foram escolhidos entre mais de 700 inscritos vindos de todas as regiões do país. Por conta do tema, excepcionalmente foram aceitos também textos em espanhol, de forma a contemplar a comunidade migrante vivendo no Brasil.
A comissão julgadora foi composta pela escritora Luiza Romão, vencedora do Prêmio Jabuti em 2022; pelo jornalista Matias Pinto, que faz o podcast O Som das Torcidas; pelo jornalista Klaus Richmond, repórter da revista Placar – parceira oficial do Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol; e Renata Beltrão.
Distribuição gratuita
Depois do lançamento, o livro ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa pode ser retirado gratuitamente na biblioteca do Museu do Futebol, de terça a sábado. Durante A Feira do Livro, que acontece de 30 de maio a 7 de junho na Praça Charles Miller, haverá exemplares disponíveis também no estande da editora Patuá. Já o audiobook e ebook estarão disponíveis gratuitamente no aplicativo Skeelo, através deste link.
FICHA TÉCNICA
Livro
¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa
Organização de Museu do Futebol.
Tradução de Sandra Martha Dolinsky.
São Paulo: Patuá, 2026.
Vários autores
Edição bilíngue: português/espanhol
140p.; 16 X 23 cm.
ISBN 978-65-281-0415-4
Ebook
Copyright © Museu do Futebol, 2026.
¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa – Crônicas
e Contos do Museu do Futebol © dos autores, 2026.
Editores: Alessandro Romio, Eduardo Lacerda,
Franklin Valverde, Ricardo Escudeiro
Assistentes editoriais: Amanda Vital, Angélica Marques,
Gabriel Santana, Içara Bahia, João Vitor Nascimento,
Rafael Arms, Ricardo Escudeiro
Traduções: Sandra Martha Dolinsky
Capa, projeto gráfico e diagramação:
Alessandro Romio | Instagram: @romioland
Ilustração de capa a partir de fotos de
Ljupco Smokovski, Art_Photo e Master1305/ Shutterstock
Revisão: Ricardo Escudeiro
Administrativo e comercial: Pricila Gunutzmann
Assistente Administrativo: Sofia Fernandez Gunutzmann
Estágio em Comunicação: Letícia Rossi
Eventos: Flavio Rodrigues
Expedição: Felipe Gomes
Versão digital: Rafael Alt
ISBN 978-65-87184-16-6
Audiolivro
¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa – Crônicas e Contos do Museu do Futebol
Crónicas e Cuentos del Museo del Fútbol
Vários autores, Editora Patuá
ISBN do Audiolivro: 978-65-87184-17-3
Narradoras: Raíssa Bueno e Victoria Ansera
Produção: Studios Wave e Reading u
Distribuição: Skeelo
Duração Total: 03h 06min 15s
Ano de Lançamento: 2026
Formato de Distribuição: .MP3 (Alta qualidade, taxa de bits 256 kbps, taxa de amostragem 44.1 kHz)
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.
Nenhum comentário:
Postar um comentário