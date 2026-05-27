Vice-artilheiro do Guarani, zagueiro Jonathan Costa aposta em sequência como mandante visando classificação na Série C

Com três gols marcados em 2026, o zagueiro Jonathan Costa é o vice-artilheiro do Guarani no ano. Ele só fica atrás do atacante Herbet, que balançou as redes rivais quatro vezes. O último tento de Jonathan Costa aconteceu em duelo válido pela oitava rodada da Série C, quando o Bugre superou, fora de casa, o Barra por 2 a 0.
Um dos jogadores mais regulares do elenco bugrino nesta temporada, Jonathan Costa, valorizou o momento vivido.
``Muito feliz pela boa fase. Tenho ajudado defensivamente e procurado aproveitar as oportunidades quando vou ao ataque. Já são três gols marcados em 16 partidas, números bons para um zagueiro. Espero seguir ajudando cada vez mais o Guarani´´, destacou o defensor, que é o jogador que mais acertou passes e lançamentos pelo Bugre na terceirona.
Em quarto lugar da Série C, o Guarani terá uma sequência de jogos dentro de casa contra rivais que estão no G-8 da competição. O primeiro duelo será neste domingo diante do Amazonas e depois o confronto será contra o Caxias.
``Somos fortíssimos quando jogamos diante da nossa torcida e contamos com o apoio deles nessas duas próximas partidas em casa. São concorrentes diretos. Vencendo ambas as partidas, chegaremos aos 21 pontos e daremos um passo importante para nossa classificação. O segredo é nunca sair do G-8´´, opinou Jonathan Costa.
O Guarani só teve uma derrota na Série C, justamente na partida em que Jonathan Costa esteve ausente em virtude de um desconforto na panturrilha. O jogo, aliás, foi o único que o zagueiro não atuou nesta temporada.
Fonte: AV - Foto: Alexandre Henrique /Guarani
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