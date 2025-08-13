Após derrotar Guarani, volante Ramos aposta na classsificação do São Bento na última rodada da primeira fase da Copa Paulista

A vitória do São Bento por 2 a 1 sobre o Guarani, em Campinas, encerrou a penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista. Com o resultado, o clube de Sorocaba subiu para o quarto lugar do grupo 3 com 10 pontos ganhos, entrando na zona de classificação para as oitavas de final da competição.
Volante do Bentão, Ramos celebrou o triunfo e já projeta o duelo com o vice-líder e já classificado Primavera (18 pontos), agendado para sábado (16), no Estádio Walter Ribeiro, às 15 horas, em Sorocaba, na última rodada da primeira fase.
``O jogo foi um confronto direto, em que quem vencesse daria um importante passo para conquistar a vaga nas oitavas. Fizemos uma partida eficiente e conquistamos esses três pontos preciosos. Agora é focar no jogo de sábado e desde já contamos também com a presença do torcedor para nos apoiar em busca da classificação´´, declarou o meio-campista revelado na base do clube e que conta com gestão de carreira da empresa BL Sports.
Se empatar com o Primavera, o São Bento estará classificado. Mas, mesmo em caso de derrota, o time de Sorocaba fica com a vaga se o Guarani não derrotar o manterna Rio Branco, em Americana.
