São José contrata mais dois reforços e chega a quatro para oitavas de final da Copa Paulista

Depois de contratar o volante Luís Otávio (ex-Água Santa) e o zagueiro Bruno Cardoso (Guarany de Bagé-RS), o São José trouxe mais dois reforços para as oitavas de final da Copa Paulista, já melhorando também o elenco para a Série A2 do Campeonato Paulista de 2026: o atacante Luis Araújo, de 24 anos, ex-Cascavel, e o goleiro João Lazzari, ex-Resende-RJ.
O São José estreia na segunda fase da Copa Paulista nesta segunda-feira (25/8), às 20 horas, em Sorocaba, diante do São Bento. O jogo de volta, do mata-mata das oitavas de final, acontecerá em São José dos Campos, no sábado (30). A Ulisses TV transmite as duas partidas ao vivo e de graça pelo Youtube.
Luis Araújo estava disputando o Campeonato Brasileiro da série D pelo Cascavel-PR. No primeiro semestre, o atleta jogou a elite do Campeonato Paranaense pelo Andraus, de Campo Largo. Ele começou nas categorias de base da Inter de Limeira.
``Fiquei muito feliz com o convite do São José e quando conheci o projeto não pensei duas vezes em vir para cá. O torcedor pode esperar muita garra e entrega dentro de campo nesta reta final de Copa Paulista´´, destacou Luis Araújo.
Já o goleiro João Lazzari, de 25 anos, estava defendendo o Resende-RJ nesta temporada e recentemente atuoui no Taquaritinga e Rio Branco, de Americana.
``Enfrentei o São José e conheço bem a tradição e força do time dentro e fora de campo. Tenho acompanhado também a evolução do clube e tenho certeza que juntos vamos buscar grandes objetivos´´, festejou.
Fonte e foto: assessoria de imprensa do São José
