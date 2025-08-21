Museu do Futebol lança Festival de Cinema Mulheres no Futebol: as inscrições estão abertas

O evento é inédito e acontece em novembro no Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, com o objetivo de promover a cinematografia de futebol constituída por mulheres
O Festival de Cinema Mulheres no Futebol é um evento audiovisual internacional de caráter competitivo, com abordagens conceitual e curatorial centradas no futebol feminino. As obras inscritas serão selecionadas para compor a programação do festival, que acontecerá no auditório do Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, de 27 de novembro a 1˚ de dezembro, com entrada gratuita - podendo ser também incluídas em ações de itinerância, caso venham a ocorrer.
As pessoas realizadoras podem inscrever trabalhos em duas categorias: Mostra Competitiva Internacional de Curta-Metragem e Mostra Competitiva Internacional de Longa-Metragem. Podem se inscrever obras audiovisuais em qualquer suporte ou gênero, de qualquer nacionalidade, independentemente do seu ano de produção ou finalização. Os filmes vencedores serão definidos pelo voto do público.
Serão aceitas obras audiovisuais com total aderência à temática do futebol feminino que apresentem como protagonistas centrais das obras: mulheres cis ou transgêneros, LGBTQIAPN+, ou que se identificam socialmente como mulheres; ou com atuação oficialmente registrada na direção ou codireção das obras inscritas.
As inscrições serão feitas através do preenchimento da ficha de inscrição disponibilizada na página do Museu do Futebol (em português e inglês), com base no regulamento do Festival de Cinema Mulheres no Futebol, também disponibilizado na mesma página. O resultado da seleção será divulgado no site e nas redes sociais do Museu do Futebol.
O Museu o cinema e o futebol feminino
O Museu do Futebol tem um longo histórico de parceria com a produção audiovisual focada no esporte, sendo parceiro do CINEfoot – Festival de Cinema de Futebol desde sua primeira edição e frequentemente abrindo espaço para que realizadores promovam sessões e estreias no auditório. Desde 2015 a instituição vem trabalhando fortemente na pesquisa, difusão e visibilidade do futebol de mulheres, sendo hoje referência no assunto. Em 2024, a inclusão do futebol feminino de maneira transversal em toda a exposição principal foi um dos maiores destaques das obras de renovação, concluídas há cerca de um ano.
Festival de Cinema Mulheres no Futebol: fase convocatória
Inscrições: até 8 de setembro.
Regulamento completo e ficha de inscrição
Português | Inglês
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
