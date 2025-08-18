TNT Sports realiza a cobertura completa dos Playoffs da UEFA Champions League 2025/26

HBO Max, TNT e Space transmitem os confrontos desta etapa do torneio, que começa na próxima terça-feira (19)
Nos dias 19 (terça-feira e 20 (quartas-feira) de agosto a TNT Sports realiza a cobertura completa e multiplataforma dos jogos de ida dos Playoffs da UEFA Champions League 2025/26, que definirão os últimos classificados para a fase de liga do torneio continental. A plataforma de streaming HBO Max transmitirá todos os sete duelos, enquanto os canais TNT e Space exibirão partidas selecionadas.
Na terça-feira (19), a partir das 15h30, a HBO Max e o canal TNT apresentam o duelo entre Rangers e Club Brugge. A partir das 15h45, a HBO Max e o Space transmitem o jogo entre Estrela Vermelha e Pafos. Ainda nesse horário, Ferencváros e Qarabag se enfrentam, com exibição exclusiva da plataforma de streaming.
Já na quarta-feira (20), a partir das 15h30, o canal TNT e a HBO Max transmitem o confronto entre Fenerbahçe e Benfica. Às 15h45 haverá uma sequência de três jogos simultâneos: Basel e Copenhague, com exibição da HBO Max e do Space; Celtic x Kairat e Bodo/Glimt x Sturm Graz, com transmissão exclusiva da HBO Max.
Confira a agenda dos jogos de ida dos Playoffs da UEFA Champions League 2025/26:
Terça-feira, 19/8
15h30 - Pré-jogo (TNT e HBO Max)
16h - Rangers x Club Brugge (TNT e HBO Max)
15h45 - Pré-jogo (Space e HBO Max)
16h - Estrela Vermelha x Pafos (Space e HBO Max)
15h45 - Pré-jogo (HBO Max)
16h - Ferencváros e Qarabag (HBO Max)
Quarta-feira, 20/8
15h30 - Pré-jogo (TNT e HBO Max)
16h - Fenerbahçe x Benfica (TNT e HBO Max)
15h45 - Pré-jogo (Space e HBO Max)
16h - Basel x Copenhague (Space e HBO Max)
15h45 - Pré-jogo (HBO Max)
16h - Celtic x Kairat (HBO Max)
15h45 - Pré-jogo (HBO Max)
16h - Bodo/Glimt x Sturm Graz (HBO Max)
SOBRE A WARNER BROS. DISCOVERY
A Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) é uma empresa líder global de mídia e entretenimento que cria e distribui o portfólio de conteúdo e marcas mais diferenciado e completo do mundo em televisão, filmes e streaming. Disponível em mais de 220 países e territórios e em 50 idiomas, a Warner Bros. Discovery inspira, informa e entretém o público em todo o mundo por meio de suas marcas e produtos icônicos, incluindo: Discovery Channel, Max, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, OWN, Investigação Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Film Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV e outros. Para obter mais informações, acesse aqui.
SOBRE A TNT SPORTS
A TNT SPORTS é a marca que reúne todo o conteúdo esportivo da América Latina, com presença efetiva no Brasil, Argentina, Chile e México. A TNT SPORTS reflete o espírito do torcedor através de seu lema "Paixão sem limites". Por meio de uma proposta multiplataforma, transmite os torneios da FPF (Paulistão e Paulista Feminino), além das principais competições europeias de futebol (Liga dos Campeões da UEFA, UEFA Nations League, Supertaça da UEFA, entre outras). Eventos e programas exclusivos, conteúdos e coberturas digitais, uma abordagem global, e uma renomada equipe de jornalistas e correspondentes na Europa complementam uma proposta pensada por e para o fã, onde a paixão e a emoção pulsam.
SOBRE A HBO MAX
HBO Max é a plataforma global de streaming da Warner Bros. Discovery que oferece histórias únicas e cativantes da mais alta qualidade, abrangendo conteúdos roteirizados, filmes, documentários, true crime, animação adulta, esportes ao vivo (nos países disponíveis) e conteúdo infantil. HBO Max é o destino de marcas de entretenimento prestigiadas como HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter, além de shows icônicos como “Friends” e “The Big Bang Theory”, tudo em um só lugar.
SOBRE O SPACE
Com uma proposta que integra os melhores conteúdos de ação pensados para um público ávido por emoções fortes, o SPACE oferece os filmes mais intensos de ação, aventura e terror de Hollywood e do Oriente. Também conta com o melhor conteúdo de esporte de entretenimento, futebol nacional e internacional ao vivo. Entra em contato com novas audiências por meio de branded content de alta qualidade com títulos regionais e transmite os melhores campeonatos para os fãs dos e-games no Brasil.
SOBRE A TNT
A TNT é uma marca icônica de entretenimento na América Latina e garante ao seu público uma experiência de alta qualidade. A TNT reúne grandes histórias, estrelas e eventos. Sua programação inclui os maiores sucessos e celebridades de Hollywood e de outras partes do mundo, assim como filmes de grande sucesso, especiais musicais, eventos ao vivo, importantes campeonatos do esporte mundial em alguns mercados e também branded content. A TNT é sede e anfitriã da mais relevante Temporada de Premiações do cinema, séries e música, reunindo o público brasileiro e latino-americano em torno da emoção dos eventos mais relevantes do entretenimento mundial, como os OSCARS®, EMMY Awards®, GRAMMYS®, e muitos outros. Além disso, a TNT também é a casa do maior campeonato de futebol mundial, a Champions League, além de exibir outros importantes campeonatos de futebol regional como o Paulistão e o Brasileirão. O universo TNT vai muito além, alcançando as preferências do público brasileiro e latino-americano com seus formatos e conteúdos preferidos por meio de suas marcas TNT SÉRIES, TNT NOVELAS e TNT SPORTS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário