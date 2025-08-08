"Pais do Futebol" é o tema da nova edição do Fut Encontro no Butantã Shopping

Evento gratuito destaca o legado de pais e filhos que deixaram sua marca nos gramados
Em comemoração ao Dia dos Pais, o Butantã Shopping, administrado pelo Carrefour Property e localizado em frente à estação São Paulo–Morumbi da linha amarela do metrô, promove mais uma edição do Fut Encontro, desta vez, traz o tema “Pais do Futebol”, que propõe relembrar o legado de famílias que deixaram sua marca no futebol. O encontro acontece nesta sexta-feira, dia 9, às 19h, no Piso 1 do empreendimento.
O evento reúne um time de peso formado por Mauro Cezar Pereira, jornalista esportivo, Fabiano Rodrigues, ex-atleta, Rodrigo Hidalgo, jornalista investigativo do Grupo Bandeirantes, Fellipe Andrade, professor e treinador com licença UEFA C e Leonardo Epifane, analista de desempenho do E.C. Terceiro Milênio para uma conversa descontraída e repleta de histórias que marcaram diferentes gerações dentro e fora das quatro linhas.
Com o tema “Pais do Futebol”, o encontro propõe uma reflexão sobre como essa paixão nacional pode estreitar laços entre pais e filhos. Em um país onde o futebol é quase idioma oficial, essa edição fala sobre a conexão que nasce na arquibancada, na pelada de domingo ou no sofá de casa, onde cada gol vira memória e cada jogo, um jeito de estar junto.
Além do encontro, em homenagem ao "Mês dos Pais", o evento apresenta uma exposição com fotos de famosos e anônimos com momentos especiais protagonizando a relação entre pais e filhos(as) dentro do ambiente futebolístico.
``Com a proximidade com o Dia dos Pais, queremos evidenciar ainda mais essa relação, já que em muitas famílias o pai é o primeiro a apresentar o esporte, a levar ao estádio e a ensinar a gritar gol. É uma homenagem a esses momentos que marcam e criam memórias que ficam para sempre´´, comenta Franklin Pedroso, coordenador de marketing do Butantã Shopping.
O evento é gratuito, sem necessidade de inscrição, e também vale como atividade complementar para estudantes de cursos ligados à comunicação e esporte.
Serviço
Evento: Fut Encontro - Bate-papo sobre futebol no Butantã Shopping
Data: 8 de agosto
Horário: 19h
Local: Piso 1 do Butantã Shopping
Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição
Endereço: Av. Prof. Francisco Morato, 2718 - Butantã, São Paulo - SP, 05512-300
Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping é o primeiro shopping do Grupo Carrefour, administrado e comercializado pela unidade de negócios Carrefour Property. Inaugurado em 3 de maio de 1994, o empreendimento tem como âncora principal o Hipermercado Carrefour, além de Daiso, Lojas Americanas, Praia Hall, Preçolândia, Renner e Smart Fit Academia. O shopping leva o nome do bairro em que está localizado, a oeste da cidade de São Paulo, próximo aos bairros do Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Vila Andrade, Campo Limpo, Jardim Guedala, Vila Sônia e Jardim Previdência, bem como dos municípios de Osasco, Taboão da Serra e Cotia. O Carrefour Property é a unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil que atua na gestão e desenvolvimento do portfólio imobiliário da companhia, composto por 310 imóveis próprios que somam mais de 14 milhões de m2.
Sobre o Carrefour Property:
Presente desde 2012 no país, o Carrefour Property é a unidade de negócios do Grupo Carrefour Brasil que atua na gestão e desenvolvimento do portfólio imobiliário da companhia. Com a incorporação do Grupo BIG ao Grupo Carrefour Brasil, a companhia passou a ter em seu portfólio mais de 17 milhões de m² de área de terreno e mais de 430 imóveis próprios. Atualmente, o Carrefour Property administra mais de 250 galerias comerciais em 19 estados e mais de 130 municípios, que contam com mais de 3.200 lojistas, além de três shopping centers — incluindo o Butantã Shopping, o Jardim Pamplona Shopping e o Paseo Alto das Nações, em São Paulo. Juntas, essas operações somam mais de 400 mil m² de área bruta locável (ABL).
Com a missão de proporcionar espaços que trazem ao consumidor conveniência, entretenimento e praticidade, a força do Carrefour Property reside na combinação do conhecimento e experiência imobiliária com a estratégia dos três pilares estratégicos do Grupo: combate à fome e desigualdades, diversidade e inclusão e comprometimento com agendas sustentáveis, colocando o cliente sempre no centro de todos os projetos. A unidade de negócios também tem a expertise no desenvolvimento imobiliário em diversos formatos que beneficiam todos os ecossistemas, além da experiência na gestão dos ativos da maior empregadora privada do país.
