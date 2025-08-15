Exposição da carreira do craque Messi chega ao fim neste sábado no Shopping Eldorado, em São Paulo

Argentino relembra trajetória de superação e sucesso: "a cada treino, a cada jogo, aprendi algo que me ajudou a vencer"; exposição chega ao fim neste sábado (16)
Nos últimos meses, os fãs de Leo Messi que estão em São Paulo puderam experimentar a chance de estar “em contato” com o craque argentino. A “The Messi Experience - A Dream Come True”, exposição imersiva sobre a carreira do astro, possibilita a interação e traz até mesmo declarações exclusivas sobre a trajetória e carreira do atleta.
A atração se encerra neste sábado (16/8) e segue aberta para que o público conheça mais sobre a trajetória do argentino, que mesmo tendo vencido os principais títulos possíveis e atingido o posto de jogador com mais conquistas oficiais na história do futebol, garante que segue motivado a vencer:
``O desejo de levantar mais uma taça com meus companheiros continua forte, e sempre fico nervoso. Sempre busco novos desafios´´, conta.
A exposição está em cartaz em São Paulo, no Shopping Eldorado. Apesar de o argentino não estar presente fisicamente, há diversos momentos que simulam a interação do público com o atleta, desde mensagens exclusivas para os visitantes à narração de acontecimentos marcantes da carreira do jogador.
``A cada treino, a cada jogo, aprendi algo que me ajudou a vencer´´, ressalta Messi em uma das falas presentes na atração.
Um desses momentos se dá a partir da interação pelo web-app oficial da exposição, em que o visitante, ao fazer o cadastro, pode conversar com o craque. Dentre as respostas deixadas no chat pelo argentino, além de falar sobre a motivação para a sequência da carreira e de relembrar os principais desafios superados, Messi também destaca momentos marcantes como o início da carreira no Barcelona e a final da Copa do Mundo de 2022 vencida no Catar.
``Tive o sentimento de que todo o meu esforço valeu a pena´´, relembra o craque sobre a sensação ao conquistar o título da Copa do Mundo com a Argentina, quando venceu nos pênaltis a seleção francesa, que era a atual campeã do torneio.
Após abrir vantagem de 2 a 0 no placar e levar o empate nos minutos finais do tempo normal, Messi garante que a tranquilidade foi a chave:
``Temos que ser positivos e levantar a moral dos companheiros. Manter a calma e seguir o plano de jogo. Nunca se precipitar. Acredite, tudo é possível´´.
O título com a seleção argentina elevou o status de Messi como líder inquestionável da equipe, após também vencer por duas vezes a Copa América e a Finalíssima contra a Itália. Mas a história nem sempre foi dessa forma, uma vez que por anos o craque foi considerado incapaz de guiar a seleção rumo a algum título, prevalecendo a imagem de derrotas em três finais da Copa América (2007, 2015 e 2016) e da decisão da Copa do Mundo de 2014.
Além de contar essa história, na exposição o jogador também relembra a expectativa para conseguir espaço no time principal do Barcelona, ainda muito antes de marcar época no clube catalão, e destaca o início da relação com os companheiros:
``Quanto mais você deixa os outros marcarem gols, mais jogadores vão querer jogar com você´´. O atleta também destacou a rotina de treinos intensiva até conseguir uma oportunidade no time: ``Quando todos vão para casa, você fica e continua treinando´´.
Últimos dias da exposição imersiva
Essas e outras declarações exclusivas do craque argentino seguem disponíveis ao público na “The Messi Experience - A Dream Come True”. Com produção local pela Dançar Marketing no Brasil, a exposição segue em São Paulo, no Shopping Eldorado, até sábado (16). A atração fica aberta das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 11h às 20h aos domingos e feriados, com ingressos a partir de R$ 50,00.
A jornada imersiva é composta por diversas instalações temáticas e combina projeções em 360 graus, interatividade e tecnologias de ponta, para oferecer uma experiência única no mundo do futebol, desde a infância do craque em Rosário ao título da Copa do Mundo em 2022. É possível até mesmo treinar como Messi ou interagir com ele por meio de tecnologias avançadas. No web-app, o público pode acompanhar outras respostas do jogador e até mesmo realizar uma caçada virtual das bolas de ouro conquistadas pelo argentino, ao longo dos ambientes da exposição.
``Na ‘The Messi Experience’, o público poderá conhecer de uma maneira totalmente imersiva e interativa a história do menino que saiu de uma cidade pequena e se tornou uma das maiores personalidades de todos os tempos por sua dedicação, resiliência e valores, além da técnica, claro. É uma experiência inigualável e indispensável para todas as idades. Nela, os visitantes são convidados a fazer parte da história de Leo Messi, contada por ele mesmo com toda a emoção e detalhes´´, destaca Pedro Bianco, Presidente da Dançar Marketing.
SERVIÇO :
Local : Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600)
Período : de 26/04 a 16/08/2025
Horário : de segunda a sábado das 10h às 22h | Domingos e feriados das 11h às 20h
*Sessões a cada 30 minutos
Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes menores de 16 anos de idade, somente acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.
*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.
Nenhum comentário:
Postar um comentário