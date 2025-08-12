terça-feira, 12 de agosto de 2025

Confira os 32 classificados e os 16 confrontos da segunda fase do Campeonato Paulista Sub 20


A 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20 Série A foi disputada na tarde desta terça-feira (12/8) com 24 partidas simultâneas que definiram os últimos classificados e os confrontos da próxima fase.

Pelo Grupo A, o Mirassol confirmou sua classificação depois de vencer o Osasco Audax por 3 a 0, enquanto a Inter de Limeira ficou com a 10ª vaga depois do 3 a 1 contra o Aguaí. No Grupo B, o Sertãozinho ficou com a última vaga na disputa com outros dois concorrentes, mesmo depois de perder para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0.

Já no Grupo C, o XV de Jaú se classificou com a vitória por 5 a 2 contra o Grêmio Prudente, enquanto o XV de Piracicaba superou o Capivariano por 1 a 0 e também garantiu uma vaga. A Portuguesa Santista se segurou com um empate diante do Oeste, por 1 a 1, e a última posição foi conquistada pelo Desportivo Brasil, que venceu o Comercial Tietê, por 2 a 1.

Itapirense e Mauá ainda garantiram suas classificações com a 11ª vaga dos Grupos A e C, respectivamente. A Itapirense venceu o São Caetano por 3 a 1, enquanto o Mauá avançou sendo derrotado pelo Tanabi, por 1 a 0.

Confira os resultados desta terça-feira:

Mirassol 3 x 0 Osasco Audax

São Bento 4 x 0 Rio Claro

Desportivo Brasil 2 x 1 Comercial Tietê

Ituano 9 x 0 Araçatuba

Tanabi 1 x 0 Mauá

Guarani 3 x 2 Flamengo

Ponte Preta 4 x 2 São José

São Paulo 7 x 0 Atlético Guaratinguetá

XV de Jaú 5 x 2 Grêmio Prudente

Santos 2 x 0 Velo Clube

Novorizontino 2 x 0 Juventus

Capivariano 0 x 1 XV de Piracicaba

Oeste 1 x 1 Portuguesa Santista

Palmeiras 5 x 0 União São João

Inter de Limeira 3 x 1 Aguaí

Corinthians 3 x 2 Jabaquara

São Caetano 1 x 3 Itapirense

Taubaté 2 x 1 Sfera FC

Red Bull Bragantino 2 x 0 Sertãozinho

Água Santa 1 x 2 União Suzano

Ibrachina 4 x 0 CA Bandeirante

Ferroviária 2 x 1 EC São Bernardo

Botafogo 0 x 0 Referência

Portuguesa 2 x 1 Santo André


Confira os confrontos da próxima fase:


Palmeiras x Sertãozinho

Red Bull Bragantino x Itapirense

São Paulo x Mauá

Guarani x Desportivo Brasil

EC São Bernardo x Inter de Limeira

Novorizontino x Botafogo

Portuguesa x Referência

Ituano x São Caetano

Ibrachina x Osasco Audax

Ferroviária x Mirassol

Santos x Portuguesa Santista

Juventus x Grêmio Prudente

Corinthians x XV de Piracicaba

União Suzano x XV de Jaú

Ponte Preta x Capivariano

Santo André x Oeste

