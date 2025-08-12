Confira os 32 classificados e os 16 confrontos da segunda fase do Campeonato Paulista Sub 20

A 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20 Série A foi disputada na tarde desta terça-feira (12/8) com 24 partidas simultâneas que definiram os últimos classificados e os confrontos da próxima fase.
Pelo Grupo A, o Mirassol confirmou sua classificação depois de vencer o Osasco Audax por 3 a 0, enquanto a Inter de Limeira ficou com a 10ª vaga depois do 3 a 1 contra o Aguaí. No Grupo B, o Sertãozinho ficou com a última vaga na disputa com outros dois concorrentes, mesmo depois de perder para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0.
Já no Grupo C, o XV de Jaú se classificou com a vitória por 5 a 2 contra o Grêmio Prudente, enquanto o XV de Piracicaba superou o Capivariano por 1 a 0 e também garantiu uma vaga. A Portuguesa Santista se segurou com um empate diante do Oeste, por 1 a 1, e a última posição foi conquistada pelo Desportivo Brasil, que venceu o Comercial Tietê, por 2 a 1.
Itapirense e Mauá ainda garantiram suas classificações com a 11ª vaga dos Grupos A e C, respectivamente. A Itapirense venceu o São Caetano por 3 a 1, enquanto o Mauá avançou sendo derrotado pelo Tanabi, por 1 a 0.
Confira os resultados desta terça-feira:
Mirassol 3 x 0 Osasco Audax
São Bento 4 x 0 Rio Claro
Desportivo Brasil 2 x 1 Comercial Tietê
Ituano 9 x 0 Araçatuba
Tanabi 1 x 0 Mauá
Guarani 3 x 2 Flamengo
Ponte Preta 4 x 2 São José
São Paulo 7 x 0 Atlético Guaratinguetá
XV de Jaú 5 x 2 Grêmio Prudente
Santos 2 x 0 Velo Clube
Novorizontino 2 x 0 Juventus
Capivariano 0 x 1 XV de Piracicaba
Oeste 1 x 1 Portuguesa Santista
Palmeiras 5 x 0 União São João
Inter de Limeira 3 x 1 Aguaí
Corinthians 3 x 2 Jabaquara
São Caetano 1 x 3 Itapirense
Taubaté 2 x 1 Sfera FC
Red Bull Bragantino 2 x 0 Sertãozinho
Água Santa 1 x 2 União Suzano
Ibrachina 4 x 0 CA Bandeirante
Ferroviária 2 x 1 EC São Bernardo
Botafogo 0 x 0 Referência
Portuguesa 2 x 1 Santo André
Confira os confrontos da próxima fase:
Palmeiras x Sertãozinho
Red Bull Bragantino x Itapirense
São Paulo x Mauá
Guarani x Desportivo Brasil
EC São Bernardo x Inter de Limeira
Novorizontino x Botafogo
Portuguesa x Referência
Ituano x São Caetano
Ibrachina x Osasco Audax
Ferroviária x Mirassol
Santos x Portuguesa Santista
Juventus x Grêmio Prudente
Corinthians x XV de Piracicaba
União Suzano x XV de Jaú
Ponte Preta x Capivariano
Santo André x Oeste
