Gabriel da Motta faz balanço de atuação pelo Guarani na Copa Paulista

Ex-jogador do Oeste, meia foi uma das atrações do time campineio no campeonato
Mesmo sem conseguir avançar de fase na Copa Paulista, a participação do Guarani na competição teve fatores positivos. Um desses foi Gabriel da Motta, jogador que se destacou no Oeste, e que atuou pelo time de Campinas nesta disputa.
Diante disso, o meia fez um balanço sobre a sua passagem pelo Brinco de Ouro da Princesa.
``Acredito que foi algo positivo pelo fato de poder voltar a atuar depois de tanto tempo, e conseguir minutagem dentro de campo´´, afirmou o atleta, que esteve lesionado na temporada passada.
Já sobre a oportunidade de defender uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro, Motta ressalta a felicidade e o sonho de ainda brilhar no Brinco de Ouro.
``Foi algo inexplicável. Um sonho poder atuar em uma equipe desse porte em que existe uma estrutura de trabalho incrível. Espero fazer história com essa camisa ainda´´, desejou.
Gabriel da Motta encerrou a sua participação pelo Guarani na Copa Paulista com cinco jogos disputados e uma assistência concedida.
