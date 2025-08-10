Com Messi, MLS atinge novos marcos e se fortalece com mais estrelas

De Son a De Paul, Liga norte-americana segue trazendo nomes em alta no futebol mundial; negociação por coreano tem valores recorde
A MLS segue sua estratégia de ampliar a influência pelo mundo. Com aumento das receitas e amplo poderio econômico, a liga segue investindo forte para atrair cada vez mais nomes de peso no futebol mundial. Somente na atual janela de transferências, por exemplo, o volante argentino De Paul trocou o Atlético de Madrid pelo Inter Miami, em transferência estimada em 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões).
Já o sul-coreano Son Heung Min, titular do Tottenham, deve ser a nova contratação mais cara da história da liga. Segundo a imprensa inglesa, o Los Angeles FC pagará cerca de 20 milhões de libras (R$ 146 milhões) pela contratação do jogador.
Em fevereiro, os clubes da liga já haviam indicado um aumento no poderio financeiro, com a contratação do centroavante marfinense Emmanuel Lattle Lath pelo Atlanta, por 21,25 milhões de euros, valor que consolidou a transação, à época, como a mais cara realizada por um clube de futebol nos Estados Unidos.
Antes de todos esses nomes, o próprio Los Angeles FC já havia buscado o goleiro Lloris e o atacante Giroud, campeões mundiais com a França em 2018. O Inter Miami também já havia se destacado com as contratações de estrelas de renome como o volante Sergio Busquets, o lateral Jordi Alba e o centroavante Luis Suárez. Mas quem puxou a fila foi o astro argentino Lionel Messi, que inaugurou a nova leva de contratações de estrelas internacionais na MLS, ao fechar com a equipe de Miami em junho de 2023.
``Os clubes, as ligas e demais entidades norte-americanas têm trabalhado em conjunto para fortalecer o futebol local. É evidente que a chegada do Messi foi uma jogada estratégica e que deu grande impulso a esse movimento. A força dele influenciou não somente a MLS, mas também colocou os EUA em posição de destaque no cenário esportivo´´, aponta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional de experiências esportivas premium e que possui escritório nos EUA.
Desde então, a MLS também tem atraído mais visibilidade e receitas. Entre o final de 2024 e o início de 2025, por exemplo, a SponsorUnited divulgou estudos que apontavam para um crescimento de 18% no faturamento em relação à temporada anterior, além de também evidenciar uma alta de 13% nas receitas com patrocínios da liga, que alcançou uma arrecadação de 665 milhões de dólares nesse quesito.
O crescimento também pôde ser visto nas transmissões, principalmente após a chegada de Messi. O MLS Season Pass, por exemplo, pacote de streaming da Apple TV para transmissão das partidas da liga, saltou de 6 mil para 110 mil assinantes somente no dia da estreia do argentino pelo Inter Miami. Já segundo dados revelados recentemente pelo executivo e comissário da MLS Don Garber, a média de audiência da liga na Apple TV teve um crescimento de 50% em 2025, chegando a 120 mil espectadores únicos por jogo.
Com o Inter Miami, como um dos maiores expoentes, a liga tem ganho maior representatividade com a exploração do mercado estrangeiro, como a realização de transmissões pelo Tik Tok com uma câmera focada exclusivamente no Messi, visando atrair novos clubes.
Nesse sentido, outros dos projetos vinculados ao Messi também reforçam a expansão. Um dos exemplos mais recentes é a exposição The Messi Experience - A Dream Come True, que conta de maneira imersiva a trajetória do craque argentino, desde a infância em Rosário ao título da Copa do Mundo em 2022 e a chegada à MLS, para defender o Inter Miami. Após passar por cidades como Miami, Los Angeles e Buenos Aires, a atração passará por outras cidades ao redor do mundo e atualmente está em cartaz em São Paulo. A exposição alia tecnologias de ponta, inteligência artificial e interatividade para levar os visitantes a uma viagem pela brilhante carreira do jogador.
Entre outras ações para atrair novos públicos, a liga também anunciou, em julho, que a EA Sports, gigante da indústria dos games, passaria a exibir quatro partidas das equipes do campeonato, com transmissões pelo EA FC Mobile, aplicativo para celulares desenvolvido pela empresa de games para jogos de futebol online.
Foto: Divulgação - Fonte: PressFC
Nenhum comentário:
Postar um comentário