Confira a tabela da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20 (Série A)

As datas da Segunda Fase do Campeonato Paulista Sub-20 (Série A) foram divulgadas pelo Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF). Os jogos de ida acontecem nos dias 3 e 5 e 6 de setembro e a definição dos clubes classificados será em 12, 13 e 14.
Na primeira fase, 48 clubes, divididos em três grupos com 16 times cada, jogaram em turno único, classificando-se para a segunda fase os 10 melhores de cada chave, além de dois melhores 11º colocados.
Foram rebaixados: Taubaté e São José (Grupo 1), Araçatuba FC e Rio Claro (Grupo 2) e Atlético Guaratinguetá e Comercial do Tietê (Grupo 3).
Clique aqui e confira os confrontos, com datas, locais e horários
Nenhum comentário:
Postar um comentário