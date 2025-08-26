Enderson Moreira assume o comando do Novorizontino em busca do acesso na Série B

Foi um duro golpe a saída do Novorizontino do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Pior ainda porque perdeu para o Criciúma, agora de Eduardo Baptista, e viu o rival catarinense entrando no seleto grupo dos quatro primeiros e empurrando o Tigre de Novo Horizonte para fora. A situação foi tão delicada que a diretoria demitiu o técnico Umberto Louzer.
Sem perder tempo, a diretoria do Novorizontino já anunciou o experiente Enderson Moreira, de 53 anos, para o lugar de Umberto Louzer. Tricampeão da Série B com Botafogo (2021), América-MG (2017) e Goiás (2012), o novo treinador do Tigre foi campeão catarinense com o Avaí nesta temporada.
Após levantar o Estdual com o Avaí, Enderson Moreira deixou o clube e depois comandou o América-MG na Série B. Seu contrato com o Tigre do Vale será até o final da temporada 2026.
Na sua vitoriosa carreira, Enderson Moreira foi tricampeão goiano com o Goiás, ganhou também os Estaduais no Rio Grande do Sul (Internacional 2011), Ceará (Fortaleza 2021), Bahia (Bahia 2019), Pernambuco (Sport 2023), além de ser campeão do Paulistão com o Santos em 2015.
FICHA TÉCNICA
Nome: Enderson Alves Moreira
Nascido em: 28/09/1971
Natural de: Belo Horizonte (MG)
Clubes: América-MG, Avaí, Sporting Cristal (Peru), Sport, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Goiás, Cruzeiro, Ceará, Fluminense, Athletico-PR, Santos, Grêmio, Internacional e Ipatinga.
