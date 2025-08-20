São José contrata volante campeão pelo Sertãozinho, que defendeu o Água Santa na Série D

O São José Esporte Clube SAF acertou a contratação do volante Luis Otávio, de 25 anos. O atleta, que estava defendendo o Água Santa no Campeonato Brasileiro da série D, chega à Águia do Vale para reforçar o time nesta fase de mata-mata da Copa Paulista.
No primeiro semestre deste ano, Luis Otávio foi campeão paulista da série A3 pelo Sertãozinho, que era comandado pelo técnico Marcelo Marelli, agora no São José. Nas últimas temporadas, o jogador que começou nas categorias de base do Rio Claro, acumulou passagens pelo Grêmio Prudente – campeão da Bezinha em 2022 – além do XV de Jaú e o Taquaritinga.
O atleta passou por exames médicos, está integrado ao elenco e já teve sua documentação regularizada, estando apto a estrear pelo São José.
Acostumado à competitividade do futebol paulista, Luis Otávio destacou durante sua apresentação que já conhecia o tamanho do São José por ter jogado contra e que vestir a camisa do clube neste momento de mata-mata é uma grande oportunidade.
``Estou muito feliz com essa oportunidade e espero contribuir com o clube para atingir os objetivos na Copa Paulista. Jogar o mata-mata é diferente. O nível de concentração tem que ser alto e os times sabem que não há espaço para erros, afinal os jogos podem ser decididos nos detalhes´´, analisou o novo reforço da Águia do Vale.
Nas oitavas de final, o São José vai encarar o São Bento nos mata-matas. Os dois confrontos serão transmitidos ao vivo pela ULISSES TV. O primeiro duelo será em Sorocaba, na próxima segunda-feira (25), às 20 horas. A partida de volta esta marcada para o sábado (30), às 16 horas, em São José dos Campos.
