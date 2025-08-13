Thayllon comemora gol e recuperação da Ferroviária na Série B

Aos poucos, Ferroviária vai se afastando da zona do rebaixamento e se recuperando na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a 21ª, ou seja, a segunda do returno, a Locomotiva de Araraquara, em casa, venceu o Amazonas por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Thayllon. O artilheiro Carlão abriu o placar.
Até o momento, Thayllon já marcou três gols e deu uma assistência nos últimos seis jogos. O jogador falou sobre o momento e lamentou não poder atuar na próxima partida, já que está emprestado pelo Atlético Goianiense, que enfrentará a Ferroviária, em Goiânia.
``Muito feliz com o gol e essas boas atuações nas últimas partidas. O duelo contra o Amazonas, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, jogo de confronto direto e nós precisávamos de uma sequência de vitórias, e com trabalho coletivo, graças a Deus conseguimos o resultado´´, explicou o jogador, emendando em seguida.
``Pude voltar bem e ajudar mais uma vez, mas agora fico de fora em mais um duelo importante, outro confronto direto. E é muito ruim não poder ajudar e ver a partida pelo lado de fora, mas confio nos meus companheiros, na qualidade do grupo e ficarei na torcida para conseguirmos o resultado positivo´´, completou.
A Locomotiva de Araraquara, de Thayllon, encara o Atlético-GO, neste domingo (17/8), em Goiânia.
Foto: Luis Miguel Ferreira/Ferroviária - Fonte: P2
