São José contrata o segundo reforço para o mata-mata da Copa Paulista: zagueiro Bruno Cardoso, do Guarany de Bagé

O São José Esporte Clube SAF comunica a contratação do zagueiro Bruno Cardoso, de 24 anos, que disputou o Gauchão e o Campeonato Brasileiro da série D pelo Guarany de Bagé-RS. O jogador chega para integrar o elenco joseense na sequência da Copa Paulista. É op segundo reforço da Águia do Vale para o mata-mata das oitavas de final
Bruno Cardoso realizou exames médicos, teve sua documentação regularizada e foi devidamente apresentado ao elenco.
O atleta é nascido na capital paulista e começou nas categorias de base do Santo André. Antes de se profissionalizar, também defendeu clubes como Ituano, XV de Jaú, Joinville e Atlético Goianiense. Ao longo da carreira ganhou títulos nas divisões de acesso do Paraná com Iraty e Grêmio Maringá. Também foi campeão da Copa Federação Gaúcha pelo São Luiz de Ijuí.
``Espero que seja uma experiência muito boa no São José, ouvi muitos elogios sobre o clube, a estrutura oferecida e o momento de evolução. Sei que a torcida faz toda a diferença cantando os 90 minutos e isso ajuda muito quando estamos dentro de campo. Entendo o tamanho da responsabilidade de chegar em meio ao mata-mata e em grupo que está fazendo campeonato muito positivo, mas estou preparado para ajudar todos os companheiros a atingir os objetivos e dar alegrias ao torcedor´´, disse o jogador.
Ficha técnica:
Nome:: Bruno Oliveira Cardoso / 24 anos
Natural de São Paulo-SP
Clubes recentes: Guarany-RS, Brasiliense-DF, CSA-AL e Botafogo-PB
Nenhum comentário:
Postar um comentário