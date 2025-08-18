Finais da Bezinha do Campeonato Paulista acontecem nos dias 23 e 30 de agosto

As finais da popular Bezinha do Campeonato Paulista, o quinto piso do futebol paulista, chamada pela Federação Paulista de Futebol de Segunda Divisão Sub-23 Sicredi, já têm datas confirmadas. Tanabi e ECUS mediraão forlas nos dois próximos sábados, dias 23 e 30 de agosto, às 15h, com o primeiro jogo em Suzano e a partida derradeira em Tanabi, time de melhor campanha.
Osc onfrontos terão transmissão do canal do Paulistão no YouTube. A definição das datas, horários e locais foi definida em Conselho Técnico realizado no Edifício Pelé, sede da FPF, na manhã desta segunda-feira (18).
Por ser dono da melhor campanha, o Tanabi faz a segunda partida diante do seu torcedor e, em caso de igualdade, ficará com o título. O time de Tanabi superou o Independente de Limeira na semifinal. O adversário na decisão será o ECUS, segundo melhor colocado geral. O clube de Suzano conquistou o acesso diante do Mauá.
Confira as datas das finais:
Ida
Sábado (23)
15h
ECUS (mascote acima) x Tanabi - Suzano
Volta
Sábado (30)
15h
Tanabi (mascote acima) x ECUS - Tanabi
