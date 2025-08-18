segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Em novo momento, Kayque Nabesima faz balanço de início de passagem pelo Paulista

 
Jogador chegou nesta temporada ao Galo de Jundiaí para mais uma experiência em São Paulo



Após defender as camisas do Nação e Audax, Kayque Nabesima aceitou o desafio de vestir a camisa do Galo da Japi, o tradicional Paulista, atualmente nas oitavas de final da Copa Paulista.

Clube por qual está tendo vivências importantes neste ano. Classificado para a fase seguinte da Copa Paulista, foi pela equipe de Jundiaí que o meia-atacante fez o primeiro gol como profissional.

Diante disso, o jovem de 22 anos avalia como estão sendo esses primeiros meses pela equipe do interior de São Paulo.

``Uma experiência muito positiva para minha carreira, afinal sigo evoluindo muito taticamente e aprendendo a cada dia com toda a comissão´´, disse antes de recordar a emoção ao ter feito o primeiro gol como profissional.

``É a arealização de um sonho, não só pra mim. Mas para todos aqueles que acreditaram no meu futebol , sem essas pessoas talvez não tivesse a oportunidade de viver esse momento´´, contou.

Por fim, Kayke relata ainda quais são os seus planos para a sua sequência pelo clube de Jundiaí.

``A expectativa que temos é também o objetivo maior do clube: colocar o Paulista onde ele merece estar , passo a passo com muito trabalho, humildade e foco´´,  disse sobre a vontade de colocar o time nas principais divisões.

Classificado para as oitavas de final da Copa Paulista, o Paulista vai medir forças, em duelos de ida e volta, com o Primavera. O primeiro jogo será em casa, em Jundiaí, com a partida de volta marcada para Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, já que o time de Indaiatuba não está podendo jogar em seu campo, que passa por reformar para o Paulistão 2026.








Fotos: divulgação

