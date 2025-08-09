Referência FC inaugura CT em parceria com colégio Santa Cruz e reforça excelência na formação de talentos do futebol

Clube apresenta instalações modernas em espaço de 20 mil m² na Vila Butantã, zona oeste de São Paulo, com estrutura voltada ao desenvolvimento técnico, físico e emocional dos jovens jogadores; time também conta com parceria do projeto Meninas em Campo para o sub-17 feminino, impulsionando a diversidade
O Referência Futebol Clube SAF acaba de iniciar suas atividades no novo Centro de Treinamento (CT), batizado de Canto da Águia. Localizado na Rua Clemente Portes, 105, na Vila Butantã, o espaço conta com 20 mil metros quadrados e marca uma nova etapa no projeto do clube, que já se consolidou como uma das principais referências em futebol de base no estado de São Paulo.
Apesar de ainda estar em fase inicial de ocupação, com a identidade visual e outras áreas complementares em implantação, as estruturas essenciais para o funcionamento pleno da equipe já estão operando. Os dois campos com gramado sintético (um oficial e um society), a academia equipada, as salas de fisioterapia, departamento médico, nutrição e vestiários com banheiras fisioterápicas já recebem diariamente os cerca de 210 atletas do clube.
O novo CT faz parte do segundo campus do tradicional Colégio Santa Cruz, parceiro do Referência FC no projeto. A parceria garante ao clube o uso exclusivo das instalações esportivas da unidade localizada na zona oeste de São Paulo e reforça a proposta de oferecer um ambiente de excelência para o desenvolvimento técnico e humano dos atletas.
``Mais do que um novo espaço físico, o Canto da Águia marca uma virada estratégica na nossa trajetória. Desde o primeiro dia, sentimos novo ritmo de trabalho e motivação diferente em todos os envolvidos. É um passo concreto na consolidação do nosso modelo de formação: com estrutura de alto nível, conseguimos cuidar dos nossos atletas de forma mais completa, no desempenho esportivo e no desenvolvimento pessoal´´, afirma Walter Júnior, presidente do clube.
Entre as novidades do espaço está a Sala Aberje, uma área de formação complementar voltada para os atletas. Localizada dentro do CT, na área de concentração, a sala será dedicada ao desenvolvimento de competências em comunicação e expressão, essenciais para o amadurecimento integral dos jovens. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Aberje - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e prevê cursos como gestão de redes sociais, comunicação não violenta e comunicação oral e escrita básica. A proposta é transformar o local em um polo de formação para além do campo.
Além disso, o Referência contará com a parceria do projeto Meninas em Campo, que fará a gestão do sub-17 feminino do clube.
``A parceria com o projeto Meninas em Campo representa mais do que uma ampliação da nossa estrutura esportiva, é compromisso real com o desenvolvimento do futebol feminino. Acreditamos no talento das meninas e na importância de oferecer condições iguais de formação, visibilidade e estrutura. Ter o sub-17 feminino sendo gerido por um projeto tão especial é motivo de orgulho para o Referência´´, completa Walter.
O Canto da Águia foi pensado para potencializar o desenvolvimento integral dos atletas, oferecendo condições técnicas e estruturais que contribuem para a performance dentro de campo e para a formação fora dele. O local abriga também salas dedicadas aos treinadores e colaboradores do clube, fortalecendo o trabalho multidisciplinar que é marca registrada da metodologia do Referência FC.
Entre os próximos passos, está prevista a expansão das instalações e a transformação do espaço em um miniestádio para a realização de partidas oficiais, consolidando o CT não apenas como centro de excelência, mas também como palco dos futuros talentos do futebol nacional.
Sobre o Referência F.C.
Fundado em 2018 por Walter Júnior, é um clube-empresa, localizado na cidade de Embu das Artes, que busca formar equipes competitivas de diferentes idades e jogadores de futebol inteligentes, dentro e fora de campo. É o primeiro "time-base" a ganhar a Copa Ouro da Associação do Futebol Paulista (AFP) em 2021. Em apenas seis anos, cerca de 800 jogadores passaram pelo Referência F.C, sendo que mais de 70 foram negociados com clubes da Série A. É filiado à Federação Paulista de Futebol desde 2021, e em 2022 fez história ao passar para a segunda fase do Campeonato Paulista com os times sub17 e sub15, e chegar às quartas de final com o time sub13.
