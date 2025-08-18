Novo patrocínio master transforma o Flamengo em case de gestão moderna no futebol brasileiro

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18/8) a casa de apostas Betano como sua nova patrocinadora master. O contrato, que prevê um aporte de R$ 250 milhões por ano, representa o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro. Com esse valor, o clube se iguala ao Atlético de Madrid e supera financeiramente outros 14 times da Premier League.
Mais do que a exposição de uma marca na camisa ou em placas publicitárias no estádio, o acordo com a Betano simboliza um avanço estratégico na forma como o Flamengo enxerga e administra seu potencial comercial. De acordo com Marcelo Paganini de Toledo, professor de marketing esportivo do curso de Administração da ESPM, o clube demonstra ter compreendido o verdadeiro valor do seu negócio.
``O Flamengo está usando seus ativos de forma inteligente para gerar receita — como sua enorme audiência, o engajamento apaixonado da torcida e a força da sua marca´´, afirma o especialista.
Segundo ele, esse tipo de contrato posiciona o clube em um novo patamar, mostrando que, ao diversificar fontes de receita e adotar estratégias modernas de marketing e gestão, é possível competir de igual para igual com gigantes do futebol europeu.
``O patrocínio com a Betano é um recado claro de que o futebol brasileiro pode ser protagonista também fora de campo, com profissionalismo e visão de longo prazo´´, conclui Toledo.
