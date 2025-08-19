Gloria Eterna Tour": uma experiência memorável para os torcedores da CONMEBOL Libertadores

- O icônico troféu estará presente e mais próximo dos fãs do que nunca. Os torcedores poderão tirar fotos e viver de perto a competitividade do torneio de clubes mais prestigioso da América do Sul.
- Neste ano, o tour começou pelo Rio de Janeiro, cidade sede do clube campeão atual do torneio - e chega a São Paulo, com a visão de se expandir para outras cidades da América do Sul.
- A entrada será livre e gratuita.
Com o objetivo de aproximar a emoção do torneio de clubes mais prestigioso do continente de seus verdadeiros protagonistas - os torcedores -, a CONMEBOL Libertadores lança A GLORIA ETERNA TOUR. Uma experiência única e imersiva que permitirá ao público viver de perto o significado da Glória Eterna.
Durante esta turnê, o icônico troféu passou pela cidade do Rio de Janeiro e agora chega a São Paulo. Os torcedores poderão ver o troféu de perto, tirar fotos e fazer parte de um espaço especialmente projetado para celebrar o prestígio e a competitividade do torneio.
DATAS E LOCAL:
São Paulo: de 21 a 24 de agosto, no Shopping Eldorado, das 13h às 21h.
Além do troféu, o espaço contará com: as camisas oficiais dos clubes classificados às oitavas de final da edição atual do torneio. Dinâmicas ao vivo, sorteios e experiências-surpresa, pensadas para emocionar e conectar o público com o espírito do futebol sul-americano.
A experiência será realizada em uma estrutura de design exclusivo, onde o troféu ocupa o centro do ambiente em uma atmosfera imersiva e única.
Com uma estimativa de mais de 30.000 pessoas durante sua passagem pelo Brasil, A GLORIA ETERNA TOUR tem a visão de se expandir para outros países da América do Sul, levando o prestígio, a competitividade e a emoção da CONMEBOL Libertadores a todos os cantos do continente.
A Glória Eterna está mais perto do que nunca. Viva essa experiência!
SOBRE A CONMEBOL
A Confederação Sul-Americana de Futebol, mais conhecida como CONMEBOL (sigla proveniente do nome em espanhol Confederación Sudamericana de Fútbol), é a Confederação das Associações Nacionais de Futebol da América do Sul. Fundada em 9 de julho de 1916, em Buenos Aires, é a primeira Confederação de futebol do mundo, criada quase 40 anos antes das demais.
A CONMEBOL nasceu da realização de um torneio entre países sul-americanos. A primeira CONMEBOL Copa América, realizada em 1916 em Buenos Aires em comemoração ao centenário da independência da Argentina, marcou o início desta instituição. Participaram inicialmente as associações da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Posteriormente, uniram-se: Paraguai (1921), Peru (1925), Bolívia (1926), Equador (1927), Colômbia (1936) e Venezuela (1953). É a única Confederação de futebol onde todas as associações filiadas também são afiliadas à FIFA e ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Suas dez Associações Nacionais Membro são o maior orgulho da CONMEBOL.
