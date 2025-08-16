sábado, 16 de agosto de 2025

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa Paulista


Terminou a primeira fase da Copa Paulista neste sábado (16/8) com a realização de 11 partidas, todas iniciadas às 15 horas. E as quatro últimas vagas para as oitavas de final ficaram com Noroeste e Araçatuba (Grupo 1), Francana (Grupo 2) e São Bento (Grupo 3).

Já estavam classificados: Grêmio Prudente e Monte Azul (Grupo 1), União São João, Comercial e Inter de Limeira (Grupo 2), XV de Piracicaba, Primavera e Paulista (Grupo 3) e São José, Portuguesa Santista, Oeste e São Caetano (Grupo 4).

Agora, nos mata-matas das oitavas de final, os confrontos ficaram assim:

XV de Piracicaba (1ª melhor campanha) x Araçatuba (16ª campanha)

São José (2º) x São Bento (15º)

Grêmio Prudente (3º) x São Caetano (14ª)

Primavera (4º) x Paulista (13º)

União São João (5º) x Noroeste (12º)

Monte Azul (6º) x Francana (11º)

Comercial (7º) x Inter de Limeira (10ª)

Portuguesa Santista (8º) x Oeste (9º)


Resultados da 10ª rodada:

São Bento 1 x 1 Primavera

Inter de Limeira 2 x 3 Itapirense

Botafogo 0 x 1 Francana

XV de Piracicaba 1 x 0 Paulista

Santo André 0 x 0 Oeste

Taubaté 3 x 0 São Caetano

Noroeste 3 x 1 Monte Azul

São José 1 x 1 Portuguesa Santista

Grêmio Prudente 2 x 1 Linense

União São João 1 x 0 Comercial

Rio Branco 2 x 2 Guarani

