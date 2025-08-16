Confira os confrontos das oitavas de final da Copa Paulista

Terminou a primeira fase da Copa Paulista neste sábado (16/8) com a realização de 11 partidas, todas iniciadas às 15 horas. E as quatro últimas vagas para as oitavas de final ficaram com Noroeste e Araçatuba (Grupo 1), Francana (Grupo 2) e São Bento (Grupo 3).
Já estavam classificados: Grêmio Prudente e Monte Azul (Grupo 1), União São João, Comercial e Inter de Limeira (Grupo 2), XV de Piracicaba, Primavera e Paulista (Grupo 3) e São José, Portuguesa Santista, Oeste e São Caetano (Grupo 4).
Agora, nos mata-matas das oitavas de final, os confrontos ficaram assim:
XV de Piracicaba (1ª melhor campanha) x Araçatuba (16ª campanha)
São José (2º) x São Bento (15º)
Grêmio Prudente (3º) x São Caetano (14ª)
Primavera (4º) x Paulista (13º)
União São João (5º) x Noroeste (12º)
Monte Azul (6º) x Francana (11º)
Comercial (7º) x Inter de Limeira (10ª)
Portuguesa Santista (8º) x Oeste (9º)
Resultados da 10ª rodada:
São Bento 1 x 1 Primavera
Inter de Limeira 2 x 3 Itapirense
Botafogo 0 x 1 Francana
XV de Piracicaba 1 x 0 Paulista
Santo André 0 x 0 Oeste
Taubaté 3 x 0 São Caetano
Noroeste 3 x 1 Monte Azul
São José 1 x 1 Portuguesa Santista
Grêmio Prudente 2 x 1 Linense
União São João 1 x 0 Comercial
Rio Branco 2 x 2 Guarani
Nenhum comentário:
Postar um comentário