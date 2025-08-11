Museu do Futebol arrecada 114 pares de chuteiras para as jogadoras da Terra Indígena do Jaraguá

Esta é a quarta edição da campanha, que já arrecadou cerca de 400 pares de chuteiras, distribuídas para projetos sociais de todo o Brasil
Durante todo o mês de julho, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, realizou a 4ª edição da Campanha Chuteira Para Todas e Todos, que arrecadou 114 pares destinadas às mulheres jogadoras da Terra Indígena Jaraguá, em São Paulo. A iniciativa, que garantiu entrada gratuita ao museu durante todo o mês para quem contribuísse com a ação, reafirma o compromisso da instituição com o incentivo ao futebol como instrumento de inclusão e valorização de diferentes identidades.
A campanha aconteceu durante o mês de férias escolares, em julho, junto com a mostra temporária Jaraguá Kunhague Ouga’a – O jogo das mulheres do Jaraguá, que está em cartaz no Museu até 31 de agosto. Além dos times femininos da comunidade Guarani Mbyá, homens e crianças da aldeia também receberam os equipamentos.
``Agradeço ao Museu do Futebol pela oportunidade em apresentar nosso futebol na exposição. Essa mostra está sendo muito importante para nós, estamos nos sentindo fortalecidas. Muito grata também pela doação das chuteiras, porque muitas não têm condição financeira para comprar um par. Estou muito feliz mesmo por minha comunidade ter sido ajudada. Isso estimula as atletas, crianças e nossos jovens para continuarem e não desistirem do futebol´´, disse Roseane Reté, atleta e uma das curadoras da exposição.
Sobre a mostra temporária Jaraguá Kunhangue Ouga’a – O jogo das mulheres do Jaraguá
A mostra celebra o futebol das mulheres Guarani Mbya da Terra Indígena Jaraguá, em São Paulo, e apresenta a importância do jogo no contexto da resistência na manutenção do modo de vida indígena no meio urbano paulistano. A exposição tem fotografias produzidas pelas próprias jogadoras , vídeos e objetos que documentam o futebol e o cotidiano do grupo.
A curadoria é das jogadoras guarani Lurdes Yva Potye Roseane Reté, com co-curadoria de Maíra Vaz Valente. Há também a participação da artista pataxó Tamikuã Txihi, residente na terra indígena do Jaraguá, com uma tela comissionada pela exposição.
Toda a exposição é bilíngue, com textos, legendas em português e guarani, língua falada ativamente no território indígena do Jaraguá.
Terra Indígena do Jaraguá
A TI Jaraguá já foi a menor Terra Indígena demarcada do Brasil, com apenas 1,7 hectares, equivalente a dois campos oficiais de futebol. A área demarcada em 1987 incluía somente duas das sete aldeias existentes no território: Tekoa Ytu, Tekoa Puay, Tekoa Itakupé, Tekoa Itaverá, Tekoa Itaendy e Tekoa Yvy Porã.
Em maio de 2025, a republicação da declaratória do Ministério da Justiça reconheceu os 532 hectares do território, dando um importante passo na ampliação oficial da área da terra indígena. Na mesma ocasião, o Governo de São Paulo assinou um acordo com a comunidade, reconhecendo a gestão compartilhada de áreas sobrepostas entre o Parque Estadual Jaraguá e a Terra Indígena Jaraguá.
