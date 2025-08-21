Augusto Galvan prega foco por nova classificação com a Inter de Limeira

Emprestado pelo Azuriz, Augusto Galvan reforçou a Inter de Limeira no momento decisivo da Série D do Campeonato Brasileiro. O meio-campista chegou ao Leão para a disputa dos mata-matas e esteve em todas as partidas do time nesta etapa do torneio.
O camisa 31 participou dos dois jogos com o Marcílio Dias, pela segunda fase, e também atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Rio Branco-ES, pela ida das oitavas de final. Com o triunfo do último sábado (16) no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), a Inter ficou a um empate da classificação às quartas de final.
Apesar da vantagem, Galvan prega foco para a partida de volta, que acontece neste sábado (23), na cidade de Limeira, com o apoio da torcida.
``Esperamos mais um grande desafio pela frente, que vai nos exigir a mesma postura da ida. Sabemos que cada jogo tem a sua história, e independente da vantagem, precisamos estar atentos do primeiro ao último minuto´´, destacou o atleta, de 26 anos.
Além da qualidade técnica, Augusto Galvan agrega a experiência de um jogador que já subiu na Série D. O meio-campista conquistou acesso na edição de 2023, com a camisa do Caxias — feito que espera repetir pelo Leão.
``Fui muito bem recebido por todos desde a minha chegada, isso facilitou bastante a adaptação. Temos um grupo qualificado e sigo trabalhando para agregar da melhor forma. Estamos todos muito focados em busca do acesso, que é o principal objetivo do clube´´, finalizou o jogador.
Inter de Limeira e Rio Branco-ES se enfrentam no sábado, a partir das 16h, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP). A partida será válida pela volta das oitavas de final da Série D.
Fonte: AV - Foto: Divulgação / Inter
Nenhum comentário:
Postar um comentário