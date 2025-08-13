Volante Willian Daltro festeja classificação antecipada da Portuguesa Santista à segunda fase da Copa Paulista

Após se destacar pelo Jabaquara na Série A4 do Paulista, meio-campista já marcou dois gols pela Briosa
Willian Daltro era um dos atletas da Portuguesa Santista mais satisfeitos após o confronto do último domingo (10/8) com o Taubaté, no Estádio Ulrico Mursa, pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Paulista. O triunfo por 2 a 1 garantiu a classificação antecipada da Briosa para as oitavas de final da competição.
``Entramos em campo cientes da importância de conquistar a vitória e a vaga na segunda fase. Graças ao empenho de todos e o apoio do nosso torcedor, alcançamos esse primeiro objetivo e vamos seguir trabalhando para avançar cada vez e brigar pelo título´´, declarou o meio-campista.
DESTAQUE NO JABUCA E NA BRIOSA
Aos 32 anos de idade, Willian Daltro foi contratado pela Portuguesa Santista após brilhar com a camisa do Jabaquara na Série A4 do estadual deste ano, em que foi o capitão da equipe em diversos jogos.
Com a camisa rubro-verde, o meio-campista agenciado pela empresa santista Piemonte Best Soccer logo conquistou o respeito dos companheiros e do torcedor com sua boa técnica, espírito de luta e liderança. Além disso, já soma dois gols marcados na Copa Paulista.
``O Daltro é um atleta de muita qualidade e excelente de grupo. O sonho de qualquer treinador. O desempenho dele na Briosa já vem despertando o interesse de diversos clubes, mas é claro que a prioridade será a permanência dele em Ulrico Mursa para 2026´´, afirmou Adriano Piemonte, responsável pela gestão de carreira do volante.
