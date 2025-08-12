Renato cita oportunidades e festeja crescimento no profissional do Oeste

Prata da casa é um dos destaques do Rubrão na primeira fase da Copa Paulista
Conquistando o seu espaco aos poucos, Renato é uma das gratas surpresas do Oeste na atual edição da Copa Paulista. Competição em que o jovem zagueiro começa a ganhar minutos, e ainda com direito ao recente primeiro gol marcado como profissional.
Diante disso, o defensor ressalta a importância que o ano de 2025 está tendo pelo seu desenvolvimento.
``Ter minhas primeiras experiências como jogador profissional representa a realização de um sonho que Deus colocou no meu coração. É o começo de uma nova fase abençoada, fruto de muito trabalho, oração e fé. A cada dia, reconheço que estar vivendo esse momento é um presente de Deus, e procuro honrar essa oportunidade com humildade, responsabilidade e dedicação´´, disse antes de completar.
``O convívio com profissionais mais experientes tem sido uma bênção e grande aprendizado. Aprendi que talento vem de Deus, mas que é preciso disciplina, caráter e esforço para desenvolver esse dom. Também entendi que a caminhada exige paciência, obediência e respeito com todos ao redor. Através do exemplo dos companheiros e da comissão, percebo o quanto Deus usa pessoas para nos ensinar e nos moldar, tanto dentro quanto fora de campo´´, contou.
Por fim, Renato enfatiza quais são os seus planos para a sequência da carreira.
``Minhas expectativas são grandes, mas acima de tudo estão nas mãos de Deus. Quero continuar me dedicando, evoluindo como atleta e como pessoa, e alcançar voos mais altos com fé, trabalho e perseverança. Peço a Deus sabedoria para tomar boas decisões, força para enfrentar os desafios e humildade para reconhecer que tudo que conquisto vem dele. Sonho em alcançar grandes coisas, mas sempre com os pés no chão e o coração alinhado com os planos de Deus´´, concluiu.
Já classificado para a segunda fase da Copa Paulista, o Oeste derrotou o líder São José por 2 a 1, em Osasco, na última segunda-feira (11/8). Na última rodada da primeira fase, no sábado (16), às 15 horas, o Rubrão encara o Santo André, fora de casa.
Foto: divulgação
