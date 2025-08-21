Diego Torres marca em dois jogos seguidos e destaca foco do Guarani na reta final da Série C

O Guarani vive momento de recuperação na Série C do Campeonato Brasileiro e tem contado com o protagonismo e experiência do meia Diego Torres para ir bem nesta reta final. O argentino, que já venceu a competição em 2023 com o Amazonas, foi decisivo nas duas últimas vitórias do Bugre, mostrando sua qualidade e liderança dentro de campo.
No último domingo (17/8), o Guarani derrotou o ABC fora de casa por 4 a 3 em jogo emocionante que foi decidido com o gol de Diego Torres. Antes disso, na rodada anterior, ele já havia sido peça fundamental na virada diante do Ypiranga por 2 a 1, quando marcou seu primeiro gol pelo clube e abriu caminho para a vitória.
``Estou vivendo um momento muito especial. Sempre acreditei no trabalho diário e sabia que os gols iriam sair no momento certo. Fico feliz por ajudar a equipe em jogos tão importantes, mas mais importante ainda é ver o Guarani crescer e conquistar vitórias que nos colocam na briga pela classificação´´, afirmou o meia, que antes de chegar na equipe paulista, conquistou o Campeonato Goiano com o Vila Nova nesta temporada.
Com os resultados, o Bugre chegou a duas vitórias consecutivas e saltou para a 8ª colocação na tabela, dentro da zona de classificação para a próxima fase. A sequência positiva trouxe confiança ao elenco e aumentou a expectativa do torcedor bugrino para os últimos dois jogos da primeira fase da Série C.
``Sabemos da responsabilidade que temos ao vestir essa camisa. O Guarani é clube de tradição e merece estar brigando sempre na parte de cima da tabela. O grupo está unido, com muita vontade de alcançar nossos objetivos. Essas duas vitórias nos dão confiança, mas ainda temos caminho pela frente e precisamos manter a concentração. Temos que encarar cada jogo como uma final e entrar em campo com a mesma entrega que tivemos nas últimas rodadas´´, destacou Diego Torres.
O próximo desafio será contra o Confiança nesta segunda (25), às 19h30 , diante da torcida, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
Fonte: AV / Foto: Raphael Silvestre / Guarani
