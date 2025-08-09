Top 5 das maiores contratações do futebol do Catar: Tuta, revelado pelo São Paulo, comemora acerto com o Al Duhail

Negociado por 15 milhões de euros, zagueiro revelado pelo São Paulo assinou contrato de cinco anos com o Al-Duhail
``Foi uma negociação muito transparente desde o começo das conversas. O projeto que o Al-Duhail me apresentou é bastante interessante e, ao lado da minha esposa e do meu estafe, decidimos que era o melhor lugar para ir. A cidade é muito boa, a qualidade de vida é excelente e o futebol do país e também da região como um todo está se desenvolvendo cada vez mais. Tenho certeza de que será desafio muito produtivo e positivo para mim´´, destacou.
O São Paulo, aliás, clube formador do atleta, receberá 3% da venda (450 mil euros ou cerca de R$ 2,8 milhões), conforme previsto no mecanismo de solidariedade da Fifa.
O total da negociação colocou o nome de Tuta entre as cinco maiores contratações da história do futebol do Catar em valores de transferência, ao lado de Abdou Diallo, adquirido pelo Al-Arabi junto ao PSG, superando transações como as de Firmino (€ 7 milhões) e Lucas Veríssimo (€ 8 milhões). À frente deles, aparecem apenas Mohamed Camara (€ 16,5 milhões), Claudinho (€ 20 milhões), Shoya Nakajima (€ 35 milhões) e Marco Verratti (€ 45 milhões).
Um dos zagueiros mais valorizados por seu desempenho nas últimas temporadas, Tuta fez, praticamente, toda a sua carreira profissional no Eintracht Frankfurt. Após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo São Paulo, em 2019, o defensor chegou ao time alemão. Por alguns meses, foi emprestado ao KV Kortrijk, da Bélgica, para ganhar experiência, mas retornou à equipe das Águias para a temporada 2020/21 e logo conquistou a titularidade e se tornou um dos principais nomes do elenco.
Na temporada 2021/22, Tuta foi um dos destaques na conquista da Liga Europa de forma invicta, que levou o clube a disputar a Champions 2022/23, cuja participação terminou nas oitavas de final. No total, pela equipe alemã, o atleta disputou 187 jogos, marcou 10 gols e deu quatro assistências. Na última temporada, foram 44 partidas, com duas bolas na rede e um passe decisivo.
``Sou muito grato ao Eintracht Frankfurt por tudo que vivi nesses anos. Foi o clube que abriu as portas para mim na Europa e onde construí praticamente toda a minha carreira profissional. Conquistei títulos, evoluí muito como jogador e como pessoa, e levo comigo grandes amigos e memórias incríveis. Agora sigo motivado para esse novo desafio e com a mesma vontade de crescer e fazer história no Al Duhail´´, finalizou.
Maiores transferências da história do futebol do Catar
1º) Marco Verratti – do PSG (FRA) para o Al-Arabi – € 45 milhões
2º) Shoya Nakajima – do Portimonense (POR) para o Al-Duhail – € 35 milhões
3º) Claudinho – do Zenit (RUS) para o Al-Duhail – € 20 milhões
4º) Mohamed Camara – do Mônaco (FRA) para o Al-Saad – € 16,5 milhões
5º) Tuta – do Eintracht Frankfurt (ALE) para o Al-Duhail – € 15 milhões
5º) Abdou Diallo – do PSG (FRA) para o Al-Arabi – € 15 milhões
Foto: Divulgação / Fonte: Triple
