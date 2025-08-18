segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Confira as datas, locais e horários das oitavas de final da Copa Paulista



Os confrontos de ida das oitavas de final da Copa Paulista serão realizados nos dias 23, 24, 25 e 26 e a definição dos classificados para as quartas de final está marcado para 29, 30, 31 de agosto. Os detalhes foram definidos na tarde desta segunda-feira (18) em Conselho Técnico realizado no Edifício Pelé, sede da FPF, e todas as partidas terão transmissão dos canais do Paulistão ou Ulisses TV no YouTube.


Confira as datas, horários e locais dos confrontos:

Jogos de ida

Sábado (23)

15h

Araçatuba x XV de Piracicaba - Araçatuba (Paulistão)

São Caetano x Grêmio Prudente - São Caetano do Sul (Paulistão)

16h

Noroeste x União São João - Bauru (Paulistão)

19h

Paulista x Primavera - Jundiaí (Paulistão)


Domingo (24) - 10h

Francana x Monte Azul - Franca (Paulistão)


Segunda (25)

19h 

Oeste x Portuguesa Santista - Osasco (Paulistão)

20h

São Bento x São José - Sorocaba (Ulisses TV)


Terça-feira (26)

15h

Inter de Limeira x Comercial - Limeira (Paulistão)


Jogos de volta

Sexta-feira (29)

19h

União São João x Noroeste - Araras (Paulistão)


Sábado (30)

15h

Portuguesa Santista x Oeste - Santos (Paulistão)

16h

São José x São Bento - São José dos Campos (Ulisses TV)

Grêmio Prudente x São Caetano - Presidente Prudente (Paulistão)

18h

XV de Piracicaba x Araçatuba - Piracicaba (Paulistão)


Domingo (31)

10h

Monte Azul x Francana - Monte Azul Paulista (Paulistão)

11h

Primavera x Paulista - Campinas (Paulistão)


A definir

Comercial x Inter de Limeira - Riberão Preto (Paulistão)

