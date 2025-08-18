Confira as datas, locais e horários das oitavas de final da Copa Paulista

Os confrontos de ida das oitavas de final da Copa Paulista serão realizados nos dias 23, 24, 25 e 26 e a definição dos classificados para as quartas de final está marcado para 29, 30, 31 de agosto. Os detalhes foram definidos na tarde desta segunda-feira (18) em Conselho Técnico realizado no Edifício Pelé, sede da FPF, e todas as partidas terão transmissão dos canais do Paulistão ou Ulisses TV no YouTube.
Confira as datas, horários e locais dos confrontos:
Jogos de ida
Sábado (23)
15h
Araçatuba x XV de Piracicaba - Araçatuba (Paulistão)
São Caetano x Grêmio Prudente - São Caetano do Sul (Paulistão)
16h
Noroeste x União São João - Bauru (Paulistão)
19h
Paulista x Primavera - Jundiaí (Paulistão)
Domingo (24) - 10h
Francana x Monte Azul - Franca (Paulistão)
Segunda (25)
19h
Oeste x Portuguesa Santista - Osasco (Paulistão)
20h
São Bento x São José - Sorocaba (Ulisses TV)
Terça-feira (26)
15h
Inter de Limeira x Comercial - Limeira (Paulistão)
Jogos de volta
Sexta-feira (29)
19h
União São João x Noroeste - Araras (Paulistão)
Sábado (30)
15h
Portuguesa Santista x Oeste - Santos (Paulistão)
16h
São José x São Bento - São José dos Campos (Ulisses TV)
Grêmio Prudente x São Caetano - Presidente Prudente (Paulistão)
18h
XV de Piracicaba x Araçatuba - Piracicaba (Paulistão)
Domingo (31)
10h
Monte Azul x Francana - Monte Azul Paulista (Paulistão)
11h
Primavera x Paulista - Campinas (Paulistão)
A definir
Comercial x Inter de Limeira - Riberão Preto (Paulistão)
Nenhum comentário:
Postar um comentário