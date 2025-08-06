Protagonista em vitória do São Bernardo, Romisson mira reta final da Série C

O volante Romisson foi protagonista na vitória do São Bernardo sobre o Tombense, no último domingo (3/8), pela Série C. Com um gol e uma assistência do camisa 17, o Bernô superou a equipe mineira por 2 a 0, no Estádio Primeiro de Maio.
``Feliz por conseguir ajudar o time a conquistar mais uma importante vitória. Sempre trabalho para agregar da melhor maneira possível e sigo focado em contribuir cada vez mais. Agora é recarregar as energias e focar no próximo desafio´´, disse o meio-campista, presente em todas as 15 partidas do Tigre neste Brasileirão.
Entre os atletas do elenco com mais tempo de casa, Romisson ultrapassou a marca de 100 jogos pelo São Bernardo recentemente. Em sua quinta temporada no clube, o volante tem um objetivo definido para a sequência: avançar ao quadrangular do acesso da Série C. A quatro rodadas do fim da primeira fase, o Bernô integra a zona de classificação.
``Estamos focados nessa reta final. Sabemos que cada ponto vale muito. Nosso grupo está unido e com o pensamento no mesmo objetivo, que é colocar o São Bernardo entre os oito que vão brigar pelo acesso. Temos que trabalhar forte para manter esse desempenho e buscar a classificação´´, finalizou o jogador.
O São Bernardo volta a campo no próximo domingo (10), às 19h, quando enfrenta o Retrô na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). A partida será válida pela 16ª rodada da Série C.
Foto: Divulgação / São Bernardo - Fonte: AV
